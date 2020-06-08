Под Курском подростки угнали "Ладу" 91-летнего пенсионера

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:01:04+03:00

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В Хомутовском районе установлены трое молодых людей, совершивших угон "Лады, принадлежащей 91-летнему пенсионеру. Мужчина обратился в дежурную часть с утра, когда не обнаружил машину на парковочном месте возле дома. На место была направлена следственно-оперативная группа для оценки территории. Эксперты собрали имеющиеся следы. Уже в течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска обнаружили угнанную Ладу брошенной за несколько километров в болотистой местности. Оперативники по «горячим» следам установили и причастных к хищению троих молодых людей. Двое из них несовершеннолетние – 17 и 15 лет. Один уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что машина ранее уже судимого 19-летнего злоумышленника сломалась и, чтобы устроить вечернюю поездку, они выбрали транспорт возле ближайшего дома. На проселочных дорогах неопытный водитель не справились с управлением и, не разглядев в ночи проезд, заехал в болото. По словам задержанных, после веселой поездки они собирались вернуть машину на прежнее место. Но сделать это у них не получилось.

Сотрудники районной полиции собственными силами с использованием служебного с транспорта вытащили брошенную машину. Сейчас оцениваются нанесенные ей технические повреждения. Также по факту угона проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела и привлечения молодых людей к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU