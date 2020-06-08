2020-06-08T14:42:31+03:00
Происшествия

Курские студенты оплачивали покупки в онлайн-игре чужой картой

Возбуждено уголовное дело
Ольга ДАНИЛОВА
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Студенты нашли чужой кошелекСтуденты нашли чужой кошелекФото: Из архива КП.
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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» обратился 24-летний местный житель. Он сообщил, что где-то обронил свое портмоне с деньгами, документами, золотой цепочкой и банковскими картами, в последствии с которых были списаны более 11 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое студентов 19 и 20-ти лет.

Обнаружив на улице чужое имущество, молодые люди не предприняли попутку разыскать владельца или сообщить в полицию, несмотря на то, что внутри имелись документы. Они их выбросили, золотое изделие забрали себе, наличные потратили, а за счет средств, имеющихся на картах, оплачивали в Интернете покупки в онлайн-игре на иностранной игровой платформе, сообщили в полиции.

Задержанные свою вину признали полностью и обязались возместить ущерб. Похищенное частично изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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