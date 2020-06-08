Мобильные группы контролируют пожароопасную обстановку в Курской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:34:13+03:00

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С 1 апреля мотогруппы постоянно патрулируют территории прилегающих к лесам населенных пунктов, а также лесополос. На сегодня в регионе установлен первый класс пожарной опасности. В ближайшие дни он может повыситься из-за высокой температуры воздуха, а потому работа мобильных групп будет усилена.

В составе мотогруппы 2 мотоцикла, квадроцикл и специальный мобильный комплекс. Личный состав оснащен первичными средствами пожаротушения. Основная обязанность патруля – обнаружение возгораний и недопущение распространение огня: небольшие очаги, как правило, тушат сами; если же возникает крупный пожар, то вызывают на помощь пожарно-спасательную службу.

Стоит отметить, что уже в этом году мотогруппам неоднократно удавалось своевременно обнаружить и ликвидировать ряд загораний. Кроме оперативной работы спасатели проводят профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU