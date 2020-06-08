2020-06-08T14:20:48+03:00
Общество

В Курске работает "горячая линия" по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет

Претендовать на поддержку могут семьи, у которых среднедушевой доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума
Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области выплата составляет 5 053,5 рубляВ Курской области выплата составляет 5 053,5 рубляФото: Светлана ВОЛКОВА
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Семьи Курской области, имеющие право на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, могут подать заявление через портал государственных услуг, сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

За минувшие выходные в электронном виде принято уже свыше 3 тысяч таких обращений. Заявление также можно подать через органы социальной защиты населения по месту жительства и МФЦ по предварительной записи.

В Курской области выплата составляет 5 053,5 рубля. С 1 июня средства получили 2 236 семей в сумме 62 млн рублей. Предполагается, что данной мерой поддержки в нашем регионе воспользуются 19 тысяч семей с детьми.

Ранее Президент России поручил ускорить начало выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет. Мера поддержки начала действовать не с 1 июля, как было намечено ранее, а с 1 июня 2020 года. Претендовать могут семьи, у которых среднедушевой доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума.

В региональном комитете социального обеспечения, материнства и детства работает горячая линия по вопросам выплаты данного пособия. О порядке его оформления можно узнать по телефону: 8 (4712) 32-70-61. Режим работы линии - с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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