2020-06-08T12:57:59+03:00
Общество

Курянам предлагают заплатить за оборудование парковок и детских площадок

Жильцы домов профинансируют 20% их стоимости
Ольга ДАНИЛОВА
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В основном курские дворы выглядят сейчас такВ основном курские дворы выглядят сейчас такФото: Светлана ВОЛКОВА
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До конца года в Курской области появится 34 детских и 24 спортплощадки. Их поставят благодаря областной программе «Формирование комфортной городской среды».

Этим проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территорий, в том числе обустройству дворов.

Как отметили в комитете ЖКХ и ТЭК области, работы возможны лишь после согласия собственников принять их результаты на баланс соответствующего многоквартирного дома.

Областная программа позволяет ремонтировать дворовые проезды, освещение, устанавливать скамейки, урны.

Существует также дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий. Основное условие – софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома не менее 20% стоимости их выполнения; это установлено федеральным законодательством.

Принять участие в реализации проекта и подать заявку на благоустройство дворов жители могут, обратившись в администрацию муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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