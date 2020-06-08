В Курске в ДТП пострадали два человека

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:34:14+03:00

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Авария произошла 7 июня примерно в 17 часов 10 минут.

24-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», ехал по улице Белгородская со стороны улицы Черняховского в направлении площади Рокосовского Курска. В пути следования напротив дома №5 по улице Резиновая по предварительным данным он допустил столкновение с автомобилем «Митцубиши Лансер» под управлением 31-летнего водителя. Последний ехал по улице Резиновая со стороны проспекта Кулакова в направлении улицы Обоянская.

В результате ДТП получили травмы 50-летнии женщина и мужчина - пассажиры автомобиля «ВАЗ 21140».

ИСТОЧНИК KP.RU