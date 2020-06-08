В Курске стартовал региональный этап конкурса «Доброволец России - 2020»
В Курске региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020» будет проходить с 8 по 19 июня.
Его участниками стали более 200 курян в возрасте от 8 лет, реализующих волонтерские и социальные инициативы.
Региональный этап и защита проектов состоятся в очном формате на базе областного Дворца молодежи. Будет также проведена заочная оценка проектов федеральной комиссией экспертов.
Победители смогут принять участие в полуфинале, который пройдет на окружных форумах добровольцев в шести регионах с июля по октябрь.
По его итогам лучшие проекты оценит федеральное жюри и участники народного голосования.
В 2020 году Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» проводится в десятый раз. Он дает возможность пройти обучение у ведущих экспертов онлайн и в рамках окружных форумов добровольцев, выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект, а также получить грант на его развитие. Грантовый фонд конкурса составляет 90 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU