2020-06-08T11:46:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 8 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
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Ситуация с заболеваемостью остается сложнойСитуация с заболеваемостью остается сложнойФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 8 июня, в Курской области всего зарегистрирован 3 561 (+60) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего случаев выявлено в Курске - 1986. На втором месте - Железногорский район - 217 случаев. На третьем - Курский район - 188. Меньше всего зараженных зарегистрировано в Рыльском районе - 12 человек.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 28 женщин и 32 мужчины. Возраст больных: до года - 1 человек, 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет - 3 человека, 15-17 лет - 3 человека, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 16 человек, 50-64 года – 20 человек, старше 65 лет – 11 человек.

Информация на карте по умершим приводится по данным федерального оперштаба. COVID-19 в качестве официальной причины смерти подтвержден у 16 пациентов (по данным Управления Роспотребнадзора по Курской области у 17).

ИСТОЧНИК KP.RU

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