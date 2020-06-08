Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус нашли еще у 60 курян

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:26:49+03:00

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 561 подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки коронавирус нашли еще у 60 курян.

На сегодняшний день скончались 17 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 395 человек. Снят карантин с 6 268 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.

‍ По состоянию на 8 июня всего с нарастающим итогом проведено 67 465 исследований материала на COVID-19, в том числе за 7 июня обследовано 1 398 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU