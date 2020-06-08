2020-06-08T09:49:50+03:00
Победа

В Курск готовятся к Параду Победы

Он пройдет 24 июня
Ольга ДАНИЛОВА
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Парад пройдет с соблюдением мер безопасностиПарад пройдет с соблюдением мер безопасностиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Начальник Главного управления МЧС России по Курской области генерал-майор внутренней службы Иван Лунев проконтролировал подготовку личного состава к участию в параде войск курского гарнизона, который состоится 24 июня текущего года.

Тренировки спасателей традиционно проходят на базе Аварийно-спасательной службы Курской области. Стоит отметить, что личный состав Курского главка уже не в первый раз будет участвовать в Параде Победы. Однако в этом году эпидемиологическая обстановка наложила свои отпечаток на особенности его проведения. В первую очередь, сотрудники Главного управления участвуют в тренировочных занятиях в средствах индивидуальной защиты. В обязательном порядке у каждого участника измеряется температура. С признаками простудных заболеваний спасатели не допускаются к участию. Создан резерв личного состава, который в случае экстренной необходимости сможет выйти на замену.

Главный спасатели региона обратил первоочередное внимание на соблюдение требований эпидемиологов при проведении тренировок.

- В Параде Победы примут участие порядка 60 наших сотрудников, - отмечает Иван Лунев, - не могу не отметить уровень строевой подготовки, который год от года становится все выше. Кроме того, в этом году в составе нашей коробки – и выпускники, пришедшие к нам на службу. Они также достойно подготовлены для того, чтобы представить курский главк.

Начальник Главного управления обратил внимание участников Парада Победы на необходимость соблюдения всех мер личной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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