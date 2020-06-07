2020-06-07T11:42:21+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Курской области 7 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Еще 76 курян заразились коронавирусом за последние сутки. Из них инфицированных 45 женщин и 31 мужчина. Возраст больных: 1-6 лет - один человек, 18-29 лет - восемь, 30-49 лет - 28 человек, 50-64 года - 24 курянина, старше 65 лет - 15 человек.

Всего в области зарегистрировали 3 501 зараженных COVID-19. Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: в Курске - 1 941, в Курском районе - 185, в Железногорском районе - 213, Поныровском - 131, Золотухинском - 89, Октябрьском - 63, Курчатовском - 62 (без учета данных Федерального медико-биологического агентства), Черемисиновском - 50, Щигровском - 79, Льговском - 82, Тимском - 36, Кореневском - 62, Медвенском - 37, Касторенском - 32, Обоянском - 50, Мантуровском - 34, Дмитриевском - 25, Фатежском - 69, Солнцевском - 23, Большесолдатском - 37, Суджанском - 44, Советском - 17, Горшеченском - 34, Беловском - 19, Конышевском - 18, Хомутовском -16, в Глушковском - 23, Пристенском - 18, Рыльском - 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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