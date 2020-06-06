В Курской области пока запрещено купаться
По прогнозу Курского гидрометцентра в ближайшие дни в Курской области ожидается потепление, столбик термометра поднимется выше 20 градусов.
В связи с этим люди начнут посещать водоемы, а делать это пока категорически запрещено.
Пока официально купальной сезон не открыт. На сегодняшний день 47 из 51 планируемых к открытию пляжей уже прошли техническое освидетельствование. Однако, купаться на них не безопасно, ведь обученных спасателей, готовых прийти на помощь, там пока нет.
Инспекторы ГИМС Главного управления ежедневно патрулируют водоемы, беседуют с рыбаками, рассказывают людям об опасности нахождения у воды. Особенно это касается детей, которые сейчас зачастую находятся без присмотра со стороны взрослых.
Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит курян не приближаться к водоемам до официального открытия купального сезона. В случае любой беды обращайтесь по телефонам служб спасения – «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU