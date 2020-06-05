5 Июнь 2020 2020-06-05T10:47:12+03:00

Куряне все еще должны соблюдать режим самоизоляции Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 5 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 5 июня 2020 года составило 1671 человек. В том числе за последние сутки выписано 73 человека.

На сегодняшний день скончались 16 человек (+1, женщина, 46 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 489 человек. Снят карантин с 6106 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 177 человек.

По состоянию на 5 июня всего с нарастающим итогом проведено 62 997 исследований материала на COVID-19, в том числе за 4 июня обследовано 1 424 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU