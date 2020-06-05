В Курске наркомана лишили водительских прав

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:25:50+03:00

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Кировский суд Курска лишил прав курянина, который ранее был признан виновным по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы он страдает синдромом зависимости от наркотиков.

Управление транспортом водителем, имеющим такое заболевание, создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, не отвечает требованиям безопасности дорожного движения и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, решил суд.

Решение ока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU