В Курске наркомана лишили водительских прав
Мужчину признали виновным в уголовном преступлении
Водителя признали страдающим наркоманиейФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
Кировский суд Курска лишил прав курянина, который ранее был признан виновным по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы он страдает синдромом зависимости от наркотиков.
Управление транспортом водителем, имеющим такое заболевание, создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, не отвечает требованиям безопасности дорожного движения и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, решил суд.
Решение ока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU