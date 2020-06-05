2020-06-05T09:17:45+03:00
Общество

Курян призывают сообщать о пьяных за рулем

В регионе пройдут проверки на дорогах
Ольга ДАНИЛОВА
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Сплошные проверки пройдут во всех районах областиСплошные проверки пройдут во всех районах областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В предстоящие выходные дни в районах Курской области сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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