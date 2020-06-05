2020-06-05T11:12:18+03:00
Происшествия

В Курске столкнулись две легковушки и фура

Одного человека пришлось деблокировать
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с места ДТПФото с места ДТПФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 15:13 4 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Сумская в Курске. Здесь столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ 2107», «Фольксваген Поло» и грузовой автомобиль «Вольво».

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ № 20 Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Спасатели деблокировали одного человека.

ВАЗ столкнулся на встречке с "Фольксваген". От удара ВАЗ выбросило на встречную полосу под фуру. Водитель ВАЗ и пассажир иномарки получили травмы, сообщили в ГИБДД.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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