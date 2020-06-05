На курском мемориале вставили выбитые вандалами у вертолета стекла
ЧП произошло на Проспекте Победы
Вандалы добрались до Мемориала "Курская Дуга"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Были выбиты стекла в четырех иллюминаторах вертолета Ми-8 на проспекте Победы. В салон начали забираться дети, лавируя между осколками.
- Объект расположен на территории природного парка и председателем комитета экологической безопасности и природопользования Курской области Константином Поляковым было дано поручение в максимально сжатые сроки ликвидировать последствия вандальных действий, - прокомментировали ситуацию в администрации региона.
Сейчас стекла полностью восстановили, придав объекту первозданный вид.
ИСТОЧНИК KP.RU