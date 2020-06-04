В Курске на улице Конорева кладут новый асфальт

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:54:48+03:00

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В Курске на улице Конорева обновляют дорожное полотно. Рабочие укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия, произведенного по методу объемного проектирования. Ранее дорожники сняли старый асфальт и заменили бордюрный камень.

Впереди укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков на новые и нанесение разметки на пешеходных переходах термопластиком.

Ремонт объекта ведется в рамках проекта "Улица Победы". Конорев Иван Алексеевич - Герой Советского Союза. Летом 1943 года при ликвидации наступления немецких войск на Курской дуге танковый взвод под его командованием атаковал позиции противника у рощи южнее совхоза Поляна.

ИСТОЧНИК KP.RU