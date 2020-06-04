Штормовое предупреждение в Курской области: спасатели сообщают об урагане

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:44:22+03:00

В ближайшие 1-3 часа 4 июня местами по Курской области ожидается шквалистое усиление ветра Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области в ближайшие 1-3 часа 4 июня местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами 16-21 м/с.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU