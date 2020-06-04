Штормовое предупреждение в Курской области: спасатели сообщают об урагане
По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области в ближайшие 1-3 часа 4 июня местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами 16-21 м/с.
Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.
Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.
В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».
ИСТОЧНИК KP.RU