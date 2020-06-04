Директора курской компании обвиняют в мошенничестве с налогами

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:39:25+03:00

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Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города Курска. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество с налогами.

Обвиняемый, являясь учредителем и директором компании, занимающейся реализацией мясной продукции, совершил покушение на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость в размере 27 954 рублей за первый квартал 2017 года, а также в размере 140 606 рублей за второй квартал 2018 года. Мужчина вносил в декларации заведомо ложные сведения.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU