Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: на горячие линии поступило свыше 3,5 тысяч звонков

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:44:32+03:00

Специалисты консультируют по всем вопросам, касающимся эпидемиологической обстановки в регионе Фото: Из архива "КП"

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Как сообщалось ранее, в региональном комитете здравоохранения, областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. С марта месяца на них поступило свыше 3,5 тысяч звонков.

Специалисты консультируют по всем вопросам, касающимся эпидемиологической обстановки в регионе. Чаще всего граждане обращаются с вопросами, связанными с порядком проведения тестирования на COVID-19, уточняют информацию о тестах на антитела, симптомах заболевания, порядке прохождения режима карантина и самоизоляции.

Горячая линия в комитете здравоохранения Курской области работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по телефону: 8 (4712) 70-05-68, в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко круглосуточно и без выходных по телефону: 8-920-727-06-89.

Вопросы, связанные с COVID-19, можно задавать и Управлению Роспотребнадзора по Курской области по телефону: 8 (4712) 58-71-86 ежедневно с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). За время работы эта горячая линия приняла уже свыше 3 тысяч звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU