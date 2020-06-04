Курянина наградили медалью «Памяти героев Отечества»
Награду вручили за высокие достижения в области развития военной истории
Алексей стал автором идеи создания интерактивного музея «Летопись Великой Отечественной 2.0»
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В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу курянин Алексей Секерин награжден медалью «Памяти героев Отечества».
Медаль молодому человеку вручили за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности.
Напомним, что Алексей стал автором идеи создания интерактивного музея «Летопись Великой Отечественной 2.0».
ИСТОЧНИК KP.RU