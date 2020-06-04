2020-06-04T15:26:05+03:00
Происшествия

В Коренево под Курском горел жилой дом

Пожар произошел ночью
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 июня в 21:50 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Коренево. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 31 Кореневского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 22:05, ликвидировали полностью - в 22:08. На кухне жилого дома обгорел диван, закоптились стены и потолок.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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