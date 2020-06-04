2020-06-04T14:49:48+03:00
Происшествия

Куряне лишились 250 тысяч рублей, обратившись за кредитом

Заемщики сообщили данные своих карт
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе участились случаи интернет-мошенничествВ регионе участились случаи интернет-мошенничествФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курянке нашли в интернете объявления о стопроцентном одобрении кредита на любую сумму. Опасаясь, что ранее их кредитная история была испорчена, и, увидев, так называемую, всплывающую рекламу в социальных сетях они обратились на сторонний ресурс. С ними сразу связались якобы кредитные агенты и долгое время рассказывали об условиях оформления денег, обещая, что в скором времени деньги наверняка будут получены.

Но для этого сначала нужно было заплатить страховку и сразу сообщить полные данные своих банковских карт. В дальнейшем деньги понадобились, чтобы доказать активность счета.

В общей сложности, таким образом, у жителя Курска были похищены 140 тысяч рублей. А уроженец Курского района перевел мошенникам 110 тысяч рублей, рассказали в УМВД.

Чтобы не стать жертвами таких мошенничеств, нужно внимательно выбирать организацию, предоставляющую кредит. А все документы заполнять и забирать непосредственно в отделении банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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