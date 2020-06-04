В Курске на ПЛК горел балкон

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:35:10+03:00

Пожар тушили 17 человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 17:17 3 июня в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в многоквартирном доме на проспекте Ленинского Комсомола в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 12, ПСЧ №6 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 17:21 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:23, ликвидировано в 17:25, сообщили в МЧС.

В результате пожара на балконе одной из квартир многоквартирного жилого дома повреждена обшивка.

Пожар тушили 17 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU