2020-06-04T14:28:03+03:00
Происшествия

Курян предупредили о грозе и граде

Столбик термометра поднимется до +21
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе пройдут дожди сноваВ регионе пройдут дожди сноваФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 часа 4 июня в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днем кратковременные, местами сильные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер южной четверти ночью 5-10, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура: - по области ночью 8-13º, днем 16-21º.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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