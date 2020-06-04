В Курске отключат свет

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:23:23+03:00

Отключения пройдут во всех округах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жилой сектор обесточат с 8 по 11 июня

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 8 по 11 июня с 09-30 до 15-00:

ул. Комарова д. 16 б, 13/21, ул. Дейнеки д. 1-21/13, ул. Сумская д. 13-23, 5а, ул. Заводская д. 4-6, ул. Моковская д. 26-28, ул. Народная д. 2-2а, ул. Белгородская д. 23

с 09-00 до 16-30:

3-7й Краснополянский переулок, Краснополянский проезд, ул. 1-я Кожевенная д. 1-13, ул. Гайдара д. 31-37, 28-40, ул. Пионеров д. 2-6, 1, 1а, 3, ул. Аэроклубная.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 8 по 11 июня с 13-00 до 17-00:

ул. 1-я Офицерская д. 3-27; 2-14; ул. Красный октябрь д. 33-63; ул. 2-я Пушкарная д. 2-18; 1-19; ул. 2-я Офицерская д. 2-16; 3-15

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 8 по 11 июня с 09-30 до 16-00:

Курбатовский переулок д. 1-37, 2-42; Борзеновский переулок д. 12-46, 21-49; ул. Новая Первомайская д. 2-54, 1-47; Новый Первомайский переулок д. 2-18, 1-19; ул. Фрунзе д. 100-106; ул. Маяковского д. 157-179, 142-230; Маяковский переулок д. 1-33, 2-36; ул. Северная д. 1-25; 1й Северный переулок д. 1-11, 2-12; 2й Северный переулок д. 2-12, 1-13; 3й Северный переулок д. 1-11, 2-8; ул. 1я Западная д. 1-35, 2-42; ул. Островского д. 60-84, 1-45.

11 июня с 13-30 до 16-00:

ул. Фрунзе д. 1-65, 36-62, ул. Октябрьская д. 132-216

Тел. для справок: 26-32-10

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