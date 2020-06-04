2020-06-04T14:17:16+03:00
Происшествия

Под Курском двое детей получили сильные ожоги

12-летнего мальчика вертолетом госпитализировали в ОКБ
Ольга ДАНИЛОВА
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Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянииСейчас дети находятся в удовлетворительном состоянииФото: Из архива КП.
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На днях в Большесолдатском районе из-за детской шалости произошел несчастный случай. Двое детей получили ожоги лица и рук. У 12-летнего мальчика пострадало 15% тела. После обследования в местной ЦРБ его при помощи вертолета санавиации госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу.

Второй мальчик получил ожоги 2% поверхности тела. Родители доставили его в больницу сами. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии, наблюдается положительная динамика.

- Хочется напомнить родителям о безопасности. Не стоит оставлять детей без присмотра. Регулярно рассказывайте им о запрете игр с огнем как дома, так и на улице, – говорит председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

Во время летних каникул особое внимание спасательные службы и надзорные ведомства уделяют комплексной безопасности детей: в быту, на водных объектах, на дорогах и во время прогулок по лесу

ИСТОЧНИК KP.RU

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