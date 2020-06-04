Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывников обеспечат средствами индивидуальной защиты
Об особенностях весеннего призыва в армию в условиях пандемии COVID-19 рассказал военный комиссар Владимир Родионов.
В этом году 500 молодых парней из Курска отправятся служить в армию.
- В целом по области план призыва - 1,5 тысячи человек. Формирование и отправка команд в войска организуются с соблюдением комплексных мер безопасности, - сообщил военный комиссар Владимир Родионов.
Сотрудники военкоматов и врачебных комиссий работают, соблюдая меры предосторожности. Кстати, и до пандемии, военные были образцом дисциплины и самоконтроля, в том числе в санобработке.
Уже более двухсот рядовых, снабженных средствами индивидуальной защиты, пополнили различные войсковые части Западного военного округа, в том числе более 20 курских солдат направлены в Военно-космические силы.
ИСТОЧНИК KP.RU