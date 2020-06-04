Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывников обеспечат средствами индивидуальной защиты

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:07:22+03:00

Уже призвали более 200 человек Фото: Из архива КП.

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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Об особенностях весеннего призыва в армию в условиях пандемии COVID-19 рассказал военный комиссар Владимир Родионов.

В этом году 500 молодых парней из Курска отправятся служить в армию.

- В целом по области план призыва - 1,5 тысячи человек. Формирование и отправка команд в войска организуются с соблюдением комплексных мер безопасности, - сообщил военный комиссар Владимир Родионов.

Сотрудники военкоматов и врачебных комиссий работают, соблюдая меры предосторожности. Кстати, и до пандемии, военные были образцом дисциплины и самоконтроля, в том числе в санобработке.

Уже более двухсот рядовых, снабженных средствами индивидуальной защиты, пополнили различные войсковые части Западного военного округа, в том числе более 20 курских солдат направлены в Военно-космические силы.

ИСТОЧНИК KP.RU