2020-06-04T13:57:47+03:00
Общество

5 июня куряне смогут сдать вторсырье

В городе будет курсировать экотакси: где, когда и что можно утилизовать?
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
К сожалению, ситуация с раздельным сбором мусора в Курске еще неудовлетворительнаяК сожалению, ситуация с раздельным сбором мусора в Курске еще неудовлетворительнаяФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, экологическое движение ЭкоКурск проведет акцию по сбору вторсырья – алюминия, жестяных банок, пластика, бумаги, батареек.

Акция пройдет в формате экотакси - организаторы объедут несколько точек по городу, выделив на каждую по 20-30 минут.

График движения экотакси:

-15.30 -15.50 - пл. Рокоссовского, напротив областного Дворца Молодежи (Белгородская ул., 14Б)

-16.00 - 16.20 - у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)

-16.30 - 17.00 – пр-т В. Клыкова, парковка ТЦ" Компас" (ул. Бойцов 9-й Дивизии, 194)

-17.10 - 17.40 - парковка справа от ТЦ "Европа" на пр-те Дружбы

-18.00 - 18.30 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка")

-18.50 - 19.10 - ул. Союзная (парковка между гипермаркетом "Европа" и сквером Героев 16-й воздушной армии, ул. 1-я Вишневая, 17).

Условия приема: чистое, сухое, сжатое и рассортированное по разным мешкам вторсырье: - макулатура (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) без скрепок, пружин, наклеек и пленок; - алюминиевые и жестяные банки; - цветной и белый пластик - бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры; — твердый бытовой пластик; - бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты; - фляги, контейнеры, стрейч – пленка; - бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки, тюбики и т.д; - стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит; - батарейки; - крышечки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: на горячие линии поступило свыше 3,5 тысяч звонков
Курянина наградили медалью «Памяти героев Отечества»
В Коренево под Курском горел жилой дом
Куряне лишились 250 тысяч рублей, обратившись за кредитом
В Курске на ПЛК горел балкон
Курян предупредили о грозе и граде
В Курске отключат свет
Под Курском двое детей получили сильные ожоги
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в регионе откроют 1131 избирательный участок
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывников обеспечат средствами индивидуальной защиты
5 июня куряне смогут сдать вторсырье
В курской филармонии установили новый концертный орган
В Курске увеличится количество пассажирского транспорта
Режим самоизоляции в Курске: из-за коронавируса отменяют крестный ход
За сутки коронавирус нашли у 73 курян
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года составило 1598 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года составило 15 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 июня 2020 года составило 3272 человека
Режим самоизоляции в Курске: из-за коронавируса Старовойт ограничил встречи и поездки
Главный бухгалтер одного из курских предприятий присвоила более четырех миллионов
В Курске меняют асфальт на 13 улицах одновременно
В Курской области готовятся к купальному сезону
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: более 6200 семей получили продуктовые наборы
В Курской области клещи покусали около 700 человек
Более двухсот курян отправились в армию
Под Курском незаконно распахали берег реки
В центре Курска появились новые топиарии
Курские студенты выиграли всероссийский конкурс видеороликов