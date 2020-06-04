5 июня куряне смогут сдать вторсырье

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:57:47+03:00

К сожалению, ситуация с раздельным сбором мусора в Курске еще неудовлетворительная Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе будет курсировать экотакси: где, когда и что можно утилизовать?

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5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, экологическое движение ЭкоКурск проведет акцию по сбору вторсырья – алюминия, жестяных банок, пластика, бумаги, батареек.

Акция пройдет в формате экотакси - организаторы объедут несколько точек по городу, выделив на каждую по 20-30 минут.

График движения экотакси:

-15.30 -15.50 - пл. Рокоссовского, напротив областного Дворца Молодежи (Белгородская ул., 14Б)

-16.00 - 16.20 - у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)

-16.30 - 17.00 – пр-т В. Клыкова, парковка ТЦ" Компас" (ул. Бойцов 9-й Дивизии, 194)

-17.10 - 17.40 - парковка справа от ТЦ "Европа" на пр-те Дружбы

-18.00 - 18.30 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка")

-18.50 - 19.10 - ул. Союзная (парковка между гипермаркетом "Европа" и сквером Героев 16-й воздушной армии, ул. 1-я Вишневая, 17).

Условия приема: чистое, сухое, сжатое и рассортированное по разным мешкам вторсырье: - макулатура (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) без скрепок, пружин, наклеек и пленок; - алюминиевые и жестяные банки; - цветной и белый пластик - бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры; — твердый бытовой пластик; - бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты; - фляги, контейнеры, стрейч – пленка; - бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки, тюбики и т.д; - стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит; - батарейки; - крышечки.

ИСТОЧНИК KP.RU