В курской филармонии установили новый концертный орган

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:02:08+03:00

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В курской областной филармонии установили новый концертный цифровой орган. Несколько дней назад инструмент, выполненный по индивидуальному заказу музыкальной голландской фирмой Johannus Orgelbouw, доставили в Курск.

Как отметил директор Курской областной государственной филармонии Максим Шанин, контракт на изготовление цифрового органа филармония заключила с всемирно известной компанией в декабре 2019 года. Средства на его покупку были выделены из областного бюджета еще в прошлом году, стоимость составила более 2,5 млн рублей.

Возможности нового инструмента впечатляют: три клавиатуры для рук, 32 педальные клавиши, удобное компьютерное управление, богатство регистров. На органе можно исполнять музыку всех стилей и направлений. В планах филармонии уже этой осенью в новом юбилейном сезоне организовать для курян концерт, где каждый желающий услышит прекрасное звучание музыкального инструмента.

Опробовать и настроить новинку в Курск приехал органист Белгородской государственной филармонии лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин. Он станет приглашенным солистом Курской областной государственной филармонии

ИСТОЧНИК KP.RU