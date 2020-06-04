2020-06-04T12:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске: из-за коронавируса отменяют крестный ход

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Традиционного крестного хода в этом году не будетТрадиционного крестного хода в этом году не будетФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.

Традиционного крестного хода с Иконой Знамение Божией Матери Коренной в этом году не будет.

- Икону в Курск планируют доставить 19 июня (время уточняется). Молебен проведет владыка Герман в Знаменском соборе без участия прихожан. Затем без сопровождения он доставит святыню в Коренную пустынь, где так же без прихожан пройдет молебен, - сообщили в администрации региона.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3272 (+73) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: на горячие линии поступило свыше 3,5 тысяч звонков
Курянина наградили медалью «Памяти героев Отечества»
В Коренево под Курском горел жилой дом
Куряне лишились 250 тысяч рублей, обратившись за кредитом
В Курске на ПЛК горел балкон
Курян предупредили о грозе и граде
В Курске отключат свет
Под Курском двое детей получили сильные ожоги
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в регионе откроют 1131 избирательный участок
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывников обеспечат средствами индивидуальной защиты
5 июня куряне смогут сдать вторсырье
В курской филармонии установили новый концертный орган
В Курске увеличится количество пассажирского транспорта
Режим самоизоляции в Курске: из-за коронавируса отменяют крестный ход
За сутки коронавирус нашли у 73 курян
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года составило 1598 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года составило 15 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 июня 2020 года составило 3272 человека
Режим самоизоляции в Курске: из-за коронавируса Старовойт ограничил встречи и поездки
Главный бухгалтер одного из курских предприятий присвоила более четырех миллионов
В Курске меняют асфальт на 13 улицах одновременно
В Курской области готовятся к купальному сезону
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: более 6200 семей получили продуктовые наборы
В Курской области клещи покусали около 700 человек
Более двухсот курян отправились в армию
Под Курском незаконно распахали берег реки
В центре Курска появились новые топиарии
Курские студенты выиграли всероссийский конкурс видеороликов