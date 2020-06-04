Режим самоизоляции в Курске: из-за коронавируса отменяют крестный ход
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.
Традиционного крестного хода с Иконой Знамение Божией Матери Коренной в этом году не будет.
- Икону в Курск планируют доставить 19 июня (время уточняется). Молебен проведет владыка Герман в Знаменском соборе без участия прихожан. Затем без сопровождения он доставит святыню в Коренную пустынь, где так же без прихожан пройдет молебен, - сообщили в администрации региона.
По данным оперативного штаба на 7:30 4 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3272 (+73) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU