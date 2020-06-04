Режим самоизоляции в Курске: из-за коронавируса отменяют крестный ход

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:00:11+03:00

Традиционного крестного хода в этом году не будет Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.

Традиционного крестного хода с Иконой Знамение Божией Матери Коренной в этом году не будет.

- Икону в Курск планируют доставить 19 июня (время уточняется). Молебен проведет владыка Герман в Знаменском соборе без участия прихожан. Затем без сопровождения он доставит святыню в Коренную пустынь, где так же без прихожан пройдет молебен, - сообщили в администрации региона.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3272 (+73) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU