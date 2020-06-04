4 Июнь 2020 2020-06-04T11:42:28+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года составило 1598 человек.

В том числе за последние сутки выписались 84 пациента.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3272 (+73) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1659 пациентов: 132 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 63 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 90 – в Курской городской больнице №6; 4 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 6 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1364 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU