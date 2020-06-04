Число умерших из-за коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года составило 15 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года составило 15 человек.
За последние сутки скончались женщина 79 лет, мужчина 60 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 513 человек. Снят карантин с 6007 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 253 человека.
По состоянию на 4 июня всего с нарастающим итогом проведено 61 601 исследование материала на COVID-19, в том числе за 3 июня обследовано 1 626 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU