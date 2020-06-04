4 Июнь 2020 2020-06-04T10:26:22+03:00

В регионе за сутки умерли еще два человека от коронавируса Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 4 июня 2020 года составило 15 человек.

За последние сутки скончались женщина 79 лет, мужчина 60 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 513 человек. Снят карантин с 6007 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 253 человека.

По состоянию на 4 июня всего с нарастающим итогом проведено 61 601 исследование материала на COVID-19, в том числе за 3 июня обследовано 1 626 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU