Главный бухгалтер одного из курских предприятий присвоила более четырех миллионов

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:33:14+03:00

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Из архива "КП"

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Железногорский прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера коммерческой фирмы. Женщину обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

Жительница города Железногорска в период с 2016 года по 2019 год работала в должности главного бухгалтера в коммерческой организации и у индивидуального предпринимателя. Имея доступ к банковским счетам, женщина переводила деньги коммерсантов на свой счет, а затем обналичивала их и тратила на свои нужды.

Таким образом они присвоила более четырех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU