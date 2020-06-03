2020-06-03T19:33:14+03:00
Происшествия

Главный бухгалтер одного из курских предприятий присвоила более четырех миллионов

Женщина идет под суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существуУголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существуФото: Из архива "КП"
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Железногорский прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера коммерческой фирмы. Женщину обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

Жительница города Железногорска в период с 2016 года по 2019 год работала в должности главного бухгалтера в коммерческой организации и у индивидуального предпринимателя. Имея доступ к банковским счетам, женщина переводила деньги коммерсантов на свой счет, а затем обналичивала их и тратила на свои нужды.

Таким образом они присвоила более четырех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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