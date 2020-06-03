В Курске меняют асфальт на 13 улицах одновременно
В Курске одновременно ведется ремонт на 13 улицах: Народной, Краснополянской, Дружбы, Резиновой, Дейнеки, Заводской, Комарова, Конорева, Пигорева, Ольшанского, Малышева, Моковской, Белгородской. Здесь заменят покрытие проезжей части, бордюры, установят новые дорожные знаки, заменят и отрегулируют по высоте колодцы и решетки ливневок, нанесут разметку.
В этом году при ремонте занизят бордюрный камень в местах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Подрядная организация должна организовать съезды с тротуаров так, чтобы маломобильным горожанам было удобно пользоваться переходами.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» старое асфальтобетонное покрытие в 2020 году заменят на 46 улицах Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU