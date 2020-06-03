2020-06-03T19:26:53+03:00
Экономика

В Курске меняют асфальт на 13 улицах одновременно

Всего в этом году заменят покрытие на 46 объектах
Яна ШЕЛЕСТ
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При ремонте занизят бордюрный камень в местах остановок общественного транспорта и пешеходных переходовПри ремонте занизят бордюрный камень в местах остановок общественного транспорта и пешеходных переходовФото: Из архива "КП"
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В Курске одновременно ведется ремонт на 13 улицах: Народной, Краснополянской, Дружбы, Резиновой, Дейнеки, Заводской, Комарова, Конорева, Пигорева, Ольшанского, Малышева, Моковской, Белгородской. Здесь заменят покрытие проезжей части, бордюры, установят новые дорожные знаки, заменят и отрегулируют по высоте колодцы и решетки ливневок, нанесут разметку.

В этом году при ремонте занизят бордюрный камень в местах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Подрядная организация должна организовать съезды с тротуаров так, чтобы маломобильным горожанам было удобно пользоваться переходами.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» старое асфальтобетонное покрытие в 2020 году заменят на 46 улицах Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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