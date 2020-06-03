В Курской области готовятся к купальному сезону
В Курской области готовятся к купальному сезону. В регионе откроют 51 официальный пляж. На каждом будут дежурить обученные спасатели, готовые оказать помощь отдыхающим.
Сейчас специалисты Государственной инспекции по маломерным судам проводят очистку дна водоемов и территорий пляжей от стекла, острых камней, коряг, водных растений и других опасных предметов. Они также благоустраивают береговую зону. Водолазы уже обследовали дно в акваториях всех пляжей.
На сегодняшний день прошли техническую проверку 27 пляжей. В связи с эпидемиологической ситуацией планируется, что в этом году купальный сезон откроют 15 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU