3 Июнь 2020 2020-06-03T19:18:22+03:00

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В Курской области готовятся к купальному сезону. В регионе откроют 51 официальный пляж. На каждом будут дежурить обученные спасатели, готовые оказать помощь отдыхающим.

Сейчас специалисты Государственной инспекции по маломерным судам проводят очистку дна водоемов и территорий пляжей от стекла, острых камней, коряг, водных растений и других опасных предметов. Они также благоустраивают береговую зону. Водолазы уже обследовали дно в акваториях всех пляжей.

На сегодняшний день прошли техническую проверку 27 пляжей. В связи с эпидемиологической ситуацией планируется, что в этом году купальный сезон откроют 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU