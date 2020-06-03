Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: более 6200 семей получили продуктовые наборы

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:38:05+03:00

Теперь у добровольцев появится профильная награда Фото: Из архива "КП"

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Более 6200 курских семей получили единоразовую помощь в виде продуктовых наборов. Их доставляют добровольцы в рамках акции #МыВместе.

Теперь у добровольцев появится профильная награда. Новым знаком отличия «За благодеяние» будут награждать те, кто внес значительный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, реализацию социальных проектов и безвозмездную помощь людям.

Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU