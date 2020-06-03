2020-06-03T17:33:04+03:00
Общество

В Курской области клещи покусали около 700 человек

Половина из них – это дети
Яна ШЕЛЕСТ
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Чаше всего клещи встречаются в лесах, парках и на дачных участкахЧаше всего клещи встречаются в лесах, парках и на дачных участкахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области продолжается сезон активности клещей. На сегодняшний день в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились 692 человека, в том числе 366 детей. Среди наиболее вероятных мест встречи с клещами являются леса, лесопарковые зоны и дачные участки.

В лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 489 клещей, 71 (14,5%) из них оказались заражены боррелиями, девять особей явились носителями гранулацитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

В целом по области акарицидными (противоклещевыми) обработками на сегодняшний день охвачено более 224 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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