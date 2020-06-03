Более двухсот курян отправились в армию

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:22:53+03:00

В этом году 500 парней из Курска отправятся служить в армию Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В этом году 500 парней из Курска отправятся служить в армию. На сегодняшний день более двухсот рядовых, снабженных средствами индивидуальной защиты, пополнили различные войсковые части Западного военного округа. Из них более 20 курских солдат отправились служить в Военно-космические силы.

— В целом по области план призыва - 1,5 тысячи человек. Формирование и отправка команд в войска организуются с соблюдением комплексных мер безопасности, - сообщил военный комиссар Владимир Родионов.

Сотрудники военкоматов и врачебных комиссий работают, соблюдая меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU