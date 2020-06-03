Более двухсот курян отправились в армию
В этом году 500 парней из Курска отправятся служить в армию. На сегодняшний день более двухсот рядовых, снабженных средствами индивидуальной защиты, пополнили различные войсковые части Западного военного округа. Из них более 20 курских солдат отправились служить в Военно-космические силы.
— В целом по области план призыва - 1,5 тысячи человек. Формирование и отправка команд в войска организуются с соблюдением комплексных мер безопасности, - сообщил военный комиссар Владимир Родионов.
Сотрудники военкоматов и врачебных комиссий работают, соблюдая меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU