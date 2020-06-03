Под Курском незаконно распахали берег реки
В комитет экологии Курской области поступило обращение от жителей деревни Сазановка Пристенского района о распашке прибрежной защитной полосы реки Плоская. При выезде экологов на место факт подтвердился.
Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к нарушению Водного кодекса РФ.
Областной комитет экологической безопасности и природопользования напоминает, что в границах прибрежных защитных полос запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных. Не допускаются загрязнение, истощение, порча, уничтожение почвы. Необходимо использовать земельные участки только в соответствии с их целевым назначением.
ИСТОЧНИК KP.RU