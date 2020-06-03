В центре Курска появились новые топиарии

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:07:07+03:00

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В Курске на Ленина устанавливают топиарные формы. Улицу уже украшают очаровательные композиции в виде цветочных бабочек. Все их будет пять.

В этом году городская администрация применяет новый подход к созданию элементов озеленения. Восстанавливают ранее существовавшие и создают новые розарии.

Всего в Курске посадят более двух тысяч роз. Последний раз розы на городских клумбах высаживались в 2007 году.

Кроме этого, преобразится фонтан на Московской площади и входная группа на Боевой дачи. А на проспекте Клыкова недавно посадили молодые рябинки.

На территории, прилегающей к Театральной площади Курска, продолжаются работы по благоустройству, начатые в прошлом году. Сейчас рабочие благоустраивают пешеходную зону, устанавливают сети поливочного водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU