В центре Курска появились новые топиарии
В Курске на Ленина устанавливают топиарные формы. Улицу уже украшают очаровательные композиции в виде цветочных бабочек. Все их будет пять.
В этом году городская администрация применяет новый подход к созданию элементов озеленения. Восстанавливают ранее существовавшие и создают новые розарии.
Всего в Курске посадят более двух тысяч роз. Последний раз розы на городских клумбах высаживались в 2007 году.
Кроме этого, преобразится фонтан на Московской площади и входная группа на Боевой дачи. А на проспекте Клыкова недавно посадили молодые рябинки.
На территории, прилегающей к Театральной площади Курска, продолжаются работы по благоустройству, начатые в прошлом году. Сейчас рабочие благоустраивают пешеходную зону, устанавливают сети поливочного водопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU