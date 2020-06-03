Курские студенты выиграли всероссийский конкурс видеороликов

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:57:44+03:00

Они подготовили материал о Курске на английском языке

Изменить размер текста: A A

Студентки третьего курса факультета иностранных языков Курского государственного университета Алина Елагина, Алина Сунгатуллина и Евгения Токарева стали победителями Всероссийского конкурса видеороликов «iTravel: My Region for Victory», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Они подготовили видеоролик на английском языке о Курске и его достопримечательностях, связанных с военным периодом.

Организаторами конкурса являются Национальная ассоциация преподавателей английского языка (NATE Russia) и региональные территориальные профессиональные группы преподавателей английского языка в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU