2020-06-03T15:26:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области тесты на антитела к COVID-19 делают медработникам и экстренным пациентам

Исследования проводят в нескольких медучреждениях
Яна ШЕЛЕСТ
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С 4 июня в плановом режиме начнут тестировать медицинских работниковС 4 июня в плановом режиме начнут тестировать медицинских работниковФото: Из архива "КП"
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В курском кожвендиспансере проводят исследования, определяющие наличие в организме человека антител к новой коронавирусной инфекции. В тестовом режиме проводят обследования медработников и пациентов инфекционной больницы им. Н.А. Семашко.

В областной больнице и городской больнице № 4 тестируют пациентов, которых скорая помощь доставляет на операции. С 4 июня в плановом режиме начнут тестировать медицинских работников, имеющих риски инфицирования и сотрудников учреждений здравоохранения.

Тестирование на антитела позволяет ответить сразу на два вопроса: заражен ли человек в настоящее время (это покажет наличие в крови положительных антител класса IgM), и перенес ли человек инфекцию ранее и получил ли иммунитет к повторному заражению.

По данным оперативного штаба на 7:30 3 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3199 (+76) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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