2020-06-03T15:15:48+03:00
Происшествия

Под Курском нашли минометную мину

Снаряд пролежал в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Саперы изъяли минометную мину калибром 82 ммСаперы изъяли минометную мину калибром 82 ммФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 июня в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной Войны в деревне Семеново Рыльского района.

На место выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция. Саперы изъяли минометную мину калибром 82 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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