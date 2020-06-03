В Курске осудили сотрудника СИЗО

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:59:13+03:00

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Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу против сотрудника ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России по Курской области», который признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Как установлено в суде, сотрудник следственного изолятора в ходе проведения внепланового обыска камер для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, необоснованно применил физическое насилие к человеку, который отказался выполнить его требование по уборке камеры. Оперативный дежурный захватил мужчину в районе шеи и повалил на пол.

Суд дал сотруднику слеловедственного изолятора год в исправительной колонии общего режима. Кроме того он лишен права занимать должности на государственной службе в течение полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU