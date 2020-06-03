В курских больницах работали больные коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:35:24+03:00

Медикам задерживали зарплату и не выдавали СИЗ Фото: Из архива КП.

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Прокуратурой Курской области по результатам проверки исполнения законодательства о здравоохранении в медицинских учреждениях региона, в том числе по обращению работников БМУ «Курская областная клиническая больница», установлены случаи несвоевременного отстранения от работы инфицированных медицинских работников, нарушения периодичности их лабораторного обследования, отсутствия информирования о порядке действий в случае заболевания.

- В разных медучреждениях региона выявлены нарушения при обеспечении работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, - отметили в ведомстве.

Установлены отдельные недостатки при заключении контракта на закупку компьютерного томографа, жизненно важных лекарственных препаратов, выявлен факт невыплаты заработной платы.

Заместителю Губернатора региона внесены представления с требованием о принятии мер к их устранению и рассмотрении вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU