В курских больницах работали больные коронавирусом
Прокуратурой Курской области по результатам проверки исполнения законодательства о здравоохранении в медицинских учреждениях региона, в том числе по обращению работников БМУ «Курская областная клиническая больница», установлены случаи несвоевременного отстранения от работы инфицированных медицинских работников, нарушения периодичности их лабораторного обследования, отсутствия информирования о порядке действий в случае заболевания.
- В разных медучреждениях региона выявлены нарушения при обеспечении работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, - отметили в ведомстве.
Установлены отдельные недостатки при заключении контракта на закупку компьютерного томографа, жизненно важных лекарственных препаратов, выявлен факт невыплаты заработной платы.
Заместителю Губернатора региона внесены представления с требованием о принятии мер к их устранению и рассмотрении вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU