2020-06-03T12:47:32+03:00
Происшествия

Курянин потерял 900 тысяч рублей, желая заработать

Пенсионер поверил мошеннику-брокеру
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция разыскивает мошенникаПолиция разыскивает мошенникаФото: Из архива КП.
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62-летний железногорец стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на криптовалюте. С мужчиной связался неизвестный, представившийся представителем одной из торговых площадок, и предложил легко заработать за счет инвестирования денег. Брокер уверял пенсионера, что рисков никаких нет. Ведь к сумме, которую он инвестирует, компания добавит такую же, и если вдруг сделка сорвется, то его финансы не пострадают. Решив приумножить свой капитал, пожилой мужчина согласился. Вскоре ему позвонили и проинструктировали о дальнейших действиях.

Под чутким руководством трейдера, он зарегистрировался на биржевой платформе и внес на счет компании 100 долларов. Далее, следуя инструкциям «наставника», он даже провел какую-то первую сделку. На следующий день, ему снова позвонили и предложили увеличить взнос, чтобы зарабатывать более серьезные суммы. Поддавшись азарту, мужчина оформил заем в банке и отправил на свой инвестиционный аккаунт около 900 тысяч рублей. Когда же потерпевший решил вывести деньги с брокерского счета, то ему не разрешили, пояснив, что для этого нужно иметь столько же средств на криптокошельке. Пенсионер обратился в полицию.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, сказали в полиции.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и не рисковать своими сбережениями, ведь в попытке улучшить финансовое положение, люди очень часто оказываются в долговой яме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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