2020-06-03T12:15:21+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел деревянный дом

ЧП произошло утром
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел в Льговском районеПожар произошел в Льговском районеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 07:36 3 июня в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: станция Деревеньки, Льговского района.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 10 ПСЧ Льговского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

В 07:56 приступили к ликвидации загорания.

В результате пожара огнем поврежден жилой деревянный дом по всей площади.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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