В Курской области стартовал месячник борьбы с наркоманией

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:12:53+03:00

Курянам расскажут о наказании за выращивание мака и конопли

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В Курской области стартовал месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. Мероприятия на тему здорового образа жизни проведут образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежной политики с учетом сложной эпидемиологической обстановки в дистанционном формате.

С 22 июня по 1 июля в регионе пройдет ежегодная межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак – 2020».

Кроме оперативных мероприятий полицейские проведут профилактические беседы, в ходе которых расскажут об ответственности за выращивание и культивацию конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества; такие нарушения наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей. За незаконную культивацию наркосодержащих растений грозит лишение свободы сроком до двух лет

ИСТОЧНИК KP.RU