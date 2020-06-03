2020-06-03T11:12:53+03:00
Общество

В Курской области стартовал месячник борьбы с наркоманией

Курянам расскажут о наказании за выращивание мака и конопли
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В городе проходит месячник борьбы с наркоманиейВ городе проходит месячник борьбы с наркоманиейФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Курской области стартовал месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. Мероприятия на тему здорового образа жизни проведут образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежной политики с учетом сложной эпидемиологической обстановки в дистанционном формате.

С 22 июня по 1 июля в регионе пройдет ежегодная межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак – 2020».

Кроме оперативных мероприятий полицейские проведут профилактические беседы, в ходе которых расскажут об ответственности за выращивание и культивацию конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества; такие нарушения наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей. За незаконную культивацию наркосодержащих растений грозит лишение свободы сроком до двух лет

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: более 6200 семей получили продуктовые наборы
В Курской области клещи покусали около 700 человек
Более двухсот курян отправились в армию
Под Курском незаконно распахали берег реки
В центре Курска появились новые топиарии
Курские студенты выиграли всероссийский конкурс видеороликов
В Курской области тесты на антитела к COVID-19 делают медработникам и экстренным пациентам
Под Курском нашли минометную мину
Режим самоизоляции в Курске: коронавирус подтвердился у замгубернатора
В Курске осудили сотрудника СИЗО
В курских больницах работали больные коронавирусом
Курянин потерял 900 тысяч рублей, желая заработать
Под Курском грабители ворвались в дом к 83-летнему пенсионеру
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки выявили 76 новых больных
Под Курском сгорел деревянный дом
В Курской области стартовал месячник борьбы с наркоманией
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: 8 июня откроются дежурные группы во всех детсадах
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 3 июня 2020 года составило 1514 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 июня 2020 года составило 3199 человек
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: прием в ЗАГС временно ограничен до 14 июня
На Театральной площади Курска продолжаются работы по благоустройству
Куряне смогут покупать продукты прямо у фермеров
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество пригородных автобусов
В Курской области стартовал антинаркотический месячник
17 жителей курского села заразились коронавирусом на юбилее
Под Курском в страшном ДТП погибли две женщины