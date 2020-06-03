В Курской области стартовал месячник борьбы с наркоманией
В Курской области стартовал месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. Мероприятия на тему здорового образа жизни проведут образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежной политики с учетом сложной эпидемиологической обстановки в дистанционном формате.
С 22 июня по 1 июля в регионе пройдет ежегодная межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак – 2020».
Кроме оперативных мероприятий полицейские проведут профилактические беседы, в ходе которых расскажут об ответственности за выращивание и культивацию конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества; такие нарушения наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей. За незаконную культивацию наркосодержащих растений грозит лишение свободы сроком до двух лет
ИСТОЧНИК KP.RU